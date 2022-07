Forzazzurri

...proprio perché è l'attaccante stesso a infilare (simulando) la gamba sinistra tra quelle di, come sempre, perché siamo la Juventus ....proprio perché è l'attaccante stesso a infilare (simulando) la gamba sinistra tra quelle di, come sempre, perché siamo la Juventus . Bonucci: "Ritorneremo a vincere. Metteremo paura a tutti" ForzAzzurri.net - Leonardo Bonucci ha parlato degli obiettivi stagionali Ecco quanto dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Oggi c’è l’orgoglio di riportare in alto questi ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...