Berrettini-Ruud, Finale ATP Gstaad: orario, programma 24 luglio, tv, streaming (Di sabato 23 luglio 2022) Sarà il norvegese Casper Ruud, numero 1 del seeding, a contendere il titolo alla testa di serie numero 2 del tabellone, l'azzurro Matteo Berrettini, nel torneo di singolare maschile di Gstaad 2022 di tennis: domani, domenica 24 luglio, il match sarà il primo dalle ore 11.30 sulla Roy Emerson Arena. Sarà possibile seguire il match di Berrettini-Ruud in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SkyGo, Now, SuperTennix. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match Berrettini-Ruud. programma 24 luglio Gstaad Domenica 24 luglio – Roy Emerson Arena Dalle 11.30 (1) Casper Ruud ...

