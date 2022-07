Alicia Vikander In "Irma Vep – La vita imita l’arte" interpreta una star che fa i conti con la solitudine, nella realtà è moglie e madre felice. Che crede alla forza del caso. E a un gioco di dadi (Di sabato 23 luglio 2022) Una metafora della vita? Per Alicia Vikander è lo yahtzee, una specie di poker con i dadi: puoi vincere per sei tiri di fila e – al settimo – perdi tutto. Ci gioca da anni con il marito: «È un utile promemoria esistenziale, riduce le delusioni: non importa quanto in alto sali, tornerai sempre giù. E viceversa!».Nel suo personale “yahtzee”, i lanci riusciti superano di gran lunga gli altri. E, come a volte accade, anche quelli che sembravano perdenti non lo erano: l’infortunio che ha messo fine alla sua carriera di ballerina classica, per esempio, costringendola a “ripiegare” sulla recitazione… Rapida gavetta nella natia Svezia e ventenne, nel 2012, era già in un filmone internazionale ( Anna Karenina ). ... Leggi su iodonna (Di sabato 23 luglio 2022) Una metafora della? Perè lo yahtzee, una specie di poker con i: puoi vincere per sei tiri di fila e – al settimo – perdi tutto. Ci gioca da anni con il marito: «È un utile promemoria esistenziale, riduce le delusioni: non importa quanto in alto sali, tornerai sempre giù. E viceversa!».Nel suo personale “yahtzee”, i lanci riusciti superano di gran lunga gli altri. E, come a volte accade, anche quelli che sembravano perdenti non lo erano: l’infortunio che ha messo finesua carriera di ballerina classica, per esempio, costringendola a “ripiegare” sulla recitazione… Rapida gavettanatia Svezia e ventenne, nel 2012, era già in un filmone internazionale ( Anna Karenina ). ...

