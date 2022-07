Addio Enzo, l'allenatore più amato Simbolo di un calcio che non c'è più (Di sabato 23 luglio 2022) Aveva il dono della battuta pronta, la finezza dello psicologo che in un piccolo dettaglio sa cogliere l'essenza del problema, la capacità di toccare le corde giuste per trasformare un gruppo di ... Leggi su lanazione (Di sabato 23 luglio 2022) Aveva il dono della battuta pronta, la finezza dello psicologo che in un piccolo dettaglio sa cogliere l'essenza del problema, la capacità di toccare le corde giuste per trasformare un gruppo di ...

cordaro_enzo : RT @Cassand42523175: Meloni allo scoperto: Daremo appoggio militare all'Ucraina. Perfetto, addio. - umbriaOn : #Ternana, 3-0 al #Pontedera in terra toscana. Fere in lutto per la scomparsa di #Riccomini: guidò i rossoverdi in A - YouTvrs : Addio a #Enzo #Riccomini, ex mister dell'Ascoli - - gazzettamantova : Casalmoro dice addio a Enzo Mutti: fu anche vicesindaco Avrebbe compiuto 75 anni il 22 agosto. Solo alcuni giorni… - Salvatore__espo : @VincenzoFusco69 Enzo in caso di addio di Lozano si potrebbe pensare a un grande colpo tipo Berardi o Zyech? -