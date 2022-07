West Ham, doppio colpo all’orizzonte: Kostic e Scamacca (Di venerdì 22 luglio 2022) Il West Ham prepara il doppio colpo Scamacca e Kostic: pronta una spesa totale di 57 milioni per i due calciatori Il West Ham si prepara a mettere a segno un doppio colpo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli hammers vogliono sia Gianluca Scamacca che Filip Kostic. Per il calciatore italiano la cifra offerta è di 36 milioni più 6 di bonus, mentre per il campione d’Europa dell’Eintracht, l’offerta è di 12+3 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) IlHam prepara il: pronta una spesa totale di 57 milioni per i due calciatori IlHam si prepara a mettere a segno un. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli hammers vogliono sia Gianlucache Filip. Per il calciatore italiano la cifra offerta è di 36 milioni più 6 di bonus, mentre per il campione d’Europa dell’Eintracht, l’offerta è di 12+3 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ekremkonur : ?? Gianluca Scamacca ?? West Ham ? ???? #WHUFC - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @SassuoloUS, proseguono i contatti con @WestHam e @PSG_inside per #Scamacca - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Sassuolo, il West Ham rilancia per #Scamacca Gli inglesi hanno offerto 35 milioni per l'attaccan… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili TMW – Il West Ham è su Zielinski: il Napoli chiede 45 milioni: TMW… - infoitsport : Calciomercato Napoli, nuovo addio pesante? Ci prova il West Ham -