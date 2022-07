Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2022 ore 19:15 (Di venerdì 22 luglio 2022) Viabilità DEL 22 LUGLIO 2022 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma-TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE A PARTIRE DA LUNGHEZZA FINO ALLA BARRIERA DI Roma EST IN DIREZIONE DELLA A1; PROSEGUENDO SULLA A24 UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI SULLA VIA EMPOLITANA NEI PRESSI DI CASTEL MADAMA, CON TRAFFICO BLOCCATO NELLE DUE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA NOMENTANA E ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 luglio 2022)DEL 22 LUGLIOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE A PARTIRE DA LUNGHEZZA FINO ALLA BARRIERA DIEST IN DIREZIONE DELLA A1; PROSEGUENDO SULLA A24 UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI SULLA VIA EMPOLITANA NEI PRESSI DI CASTEL MADAMA, CON TRAFFICO BLOCCATO NELLE DUE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA NOMENTANA E ...

romamobilita : #Roma #viabilità Pontina direzione Eur, segnalato traffico rallentato per incidente altezza rampa per il Gra. - romamobilita : #Roma #viabilità Dal 26 luglio, sulla Cassia bis, lavori per la sostituzione dello spartitraffico centrale nel trat… - romamobilita : #Roma #viabilità Al via, sulla Cassia bis, i lavori di sostituzione delle barriere spartitraffico centrali nel trat… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sul lungotevere, tra Ponte Sant'Angelo e Ponte Sisto - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via dell'Amba Aradam, tra piazza di Porta San Giovanni e via Druso -