Tunisia, verso una nuova Costituzione. Ma l'ong I Watch denuncia: "pericolo corruzione. Il voto non può essere valido" (Di venerdì 22 luglio 2022) Lunedì 25 luglio si terrà un referendum in Tunisia per l'approvazione di una nuova Costituzione, fortemente voluta dal Presidente Kais Saied. Se dovesse vincere il sì, la Tunisia passerebbe dall'attuale regime semipresidenzialista a un forma di governo di tipo presidenziale molto simile a quella precedente la Rivoluzione dei Gelsomini – la rivoluzione che nel 2011 mise fine alla dittatura di Zine el-Abidine Ben Ali e inaugurò la primavera araba. Kais Saied, che lo stesso 25 luglio di un anno fa aveva sospeso il Parlamento e rimosso il primo ministro Hichem Mechichi, ha fatto un appello alla popolazione a votare sì per "evitare il crollo dello Stato e raggiungere gli obiettivi della Rivoluzione". Il 25 luglio è anche il giorno in cui in Tunisia ogni anno si celebra la fine della monarchia e la ...

