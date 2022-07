Siccità, pesci morti nel tratto del fiume Serio che attraversa Grassobbio – Video (Di venerdì 22 luglio 2022) Allarme Siccità e corsi d’acqua in secca. Dal tratto del fiume Serio che attraversa Grassobbio, in provincia di Bergamo, arrivano le immagini di pesci morti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Allarmee corsi d’acqua in secca. Daldelche, in provincia di Bergamo, arrivano le immagini di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Rosyfree74 : RT @gianlucamart1: Provate a visitare i profili degli attori italiani più noti: sono tutti di 'sinistra', tutti indignati per la guerra, pe… - acerracido : RT @gianlucamart1: Provate a visitare i profili degli attori italiani più noti: sono tutti di 'sinistra', tutti indignati per la guerra, pe… - papel61 : RT @gianlucamart1: Provate a visitare i profili degli attori italiani più noti: sono tutti di 'sinistra', tutti indignati per la guerra, pe… - huss1961 : RT @gianlucamart1: Provate a visitare i profili degli attori italiani più noti: sono tutti di 'sinistra', tutti indignati per la guerra, pe… - Noname63840335 : RT @gianlucamart1: Provate a visitare i profili degli attori italiani più noti: sono tutti di 'sinistra', tutti indignati per la guerra, pe… -