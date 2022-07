Roma, è una svolta storica: dopo 22 anni esce dalla Borsa (Di venerdì 22 luglio 2022) dopo 22 anni la Roma dice addio alla Borsa . Nell'ultimo giorno dell'Opa la Roma ha raggiunto l'obiettivo del delisting. Oggi sono state superate le 2.600.000 richieste di adesione. La nuova ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 luglio 2022)22ladice addio alla. Nell'ultimo giorno dell'Opa laha raggiunto l'obiettivo del delisting. Oggi sono state superate le 2.600.000 richieste di adesione. La nuova ...

CarloCalenda : Ma come si fa a fare una discussione sul se serve un rigassificatore quando non abbiamo gas per l’inverno, sul se s… - Solano_56 : Situazione #Villar: #Monza avrebbe chiesto alla #Roma di abbassare la cifra dei bonus (2mln) legato alla salvezza,… - lapoelkann_ : Roma, sfregiato il Pantheon con una bomboletta spray. Le telecamere erano fuori uso, non c’era nessuno a controllar… - Rugantino_23 : @colombre @ExiledRomanista Eh ma che anno, titolare nella Roma scudetto, superando tutti i record di vittorie e pun… - Patroclouds : @arcapso Uguale. Anni fa scappai in alto Lazio convinto fosse fresco, una volta arrivato girai la macchina e tornai… -