Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini con la semifinale a Gstaad? Montepremi e cifre, ora c’è Thiem (Di venerdì 22 luglio 2022) Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 di Gstaad. Il tennista italiano ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Martinez e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della località svizzera. Il giocatore romano, tornato a giocare in questa kermesse dopo la positività al Covid-19 che gli ha impedito di gareggiare a Wimbledon, ha avuto un passaggio a vuoto nel primo set contro l’avversario iberico, ma poi con personalità si è imposto al tie-break nella seconda frazione e a seguire ha dominato il terzo parziale. Matteo Berrettini tornerà in campo domani per fronteggiare l’austriaco Dominic Thiem, oggi giustiziere del modesto peruviano Varillas. L’attuale numero 15 al mondo sarà chiamato a fronteggiare il ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022)si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 di. Il tennista italiano ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Martinez e si è cosìil diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della località svizzera. Il giocatore romano, tornato a giocare in questa kermesse dopo la positività al Covid-19 che gli ha impedito di gareggiare a Wimbledon, ha avuto un passaggio a vuoto nel primo set contro l’avversario iberico, ma poi con personalità si è imposto al tie-break nella seconda frazione e a seguire ha dominato il terzo parziale.tornerà in campo domani per fronteggiare l’austriaco Dominic, oggi giustiziere del modesto peruviano Varillas. L’attuale numero 15 al mondo sarà chiamato a fronteggiare il ...

demagistris : Ogni anno dicono che non ci sono soldi per rafforzare prevenzione ed interventi contro gli incendi boschivi,poi per… - andre_bernaz : @danipala81 - GianniVezzani1 : RT @Mario44623861: @carmelodipaola @GiancarloDeRisi Ma se noi diamo alla UE più soldi di quanti ne riceviamo... saranno soldi nostri o no… - CaptanSpaulding : Anche io, considerando quanti soldi vengono dati alla malavita organizzata solo per furmarsi un paio di spinelli, f… -