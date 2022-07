Nasce l’Academy di Fiven (ex Citel Group): formazione in azienda per neodiplomati e neolaureati (Di venerdì 22 luglio 2022) Fiven, il nuovo marchio dell’Innovation Company Citel Group che, dopo 20 anni di successi nello sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale e servizi per la trasformazione digitale di medie e grandi aziende, ha da poco completato il proprio rebranding, lancia l’Academy dedicata alle professioni digitali. Il progetto, già collaudato, partirà a settembre con il primo trimestre di attività, permettendo a 30 studenti neodiplomati e neolaureati in discipline tecniche di arricchire le proprie competenze con un corso di formazione full time gratuito, cui seguirà l’inserimento in azienda: dapprima con un tirocinio di sei mesi, in cui gli studenti saranno affiancati da tutor esperti, e a seguire con un contratto a tempo indeterminato. Tre ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 luglio 2022), il nuovo marchio dell’Innovation Companyche, dopo 20 anni di successi nello sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale e servizi per la trasdigitale di medie e grandi aziende, ha da poco completato il proprio rebranding, lanciadedicata alle professioni digitali. Il progetto, già collaudato, partirà a settembre con il primo trimestre di attività, permettendo a 30 studentiin discipline tecniche di arricchire le proprie competenze con un corso difull time gratuito, cui seguirà l’inserimento in: dapprima con un tirocinio di sei mesi, in cui gli studenti saranno affiancati da tutor esperti, e a seguire con un contratto a tempo indeterminato. Tre ...

chrdioc : Nasce l’Its Academy Logistica 4.0 nel Reatino: ecco dove - Rietilife : Nasce l’Its Academy Logistica 4.0 nel Reatino: ecco dove - - zazoomblog : Nasce l’Its Academy Logistica 4.0. Tra i fondatori ci sono il Comune di Colleferro quello di Fara in Sabina Amazon… - infoitsport : Nasce l’Its Academy Logistica 4.0. Tra i fondatori ci sono il Comune di Colleferro, quello di Fara in Sabina, Amazo… - rietin_vetrina : Nasce l’ITS Academy Logistica 4.0. Ientile: “Una sfida per il futuro dei nostri giovani” -