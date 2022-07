(Di venerdì 22 luglio 2022) Cosa c'è di piùntico per undi calcio che fare unadidentro uno stadio? Farla davanti al proprio mito: Jose. E' successo allo stadio Municipal di Albufeira in ...

TuttoASRoma : MOURINHO Questa gli mancava: testimone di una proposta di matrimonio (VIDEO) - LucaMou1927 : @imtaurusxx @fradicidigioia @PauDybala_JR Mourinho testimone delle mie nozze con Dybala nemmeno nei miei sogni più… -

leggo.it

Dopo le foto di rito mentrestava andando via, il ragazzo chiede al Mister di fermarsi,è perplesso, ma sta al gioco, fino a quando il giovane tifoso si inginocchia e fa una ...La difesa L'esperienza di capitan Leonardo Bonucci (che riceve ildella fascia da ...(dopo il grave infortunio degli Europei) darà sicuramente sprint all'Italia (e alla Roma di) che ... Mourinho testimone della proposta di nozze di un tifoso della Roma. La sua reazione fa impazzire i social Cosa c'è di più romantico per un tifoso di calcio che fare una proposta di nozze dentro uno stadio Farla davanti al proprio mito: Jose Mourinho. E' successo ...Cosa c'è di più romantico per un tifoso di calcio che fare una proposta di nozze dentro uno stadio Farla davanti al proprio mito: Jose Mourinho. E' successo ...