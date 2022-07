Mondiali di scherma, il fioretto rosa vince l’oro dopo 4 anni (Di venerdì 22 luglio 2022) Il fioretto femminile italiano torna sul tetto del mondo è l’oro che l’Italia della scherma aspettava da 4 anni. dopo il vuoto di Budapest 2019 e Tokyo 2020, Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo si sono laureate campionesse iridate ai Campionati del Mondo Cairo 2022 al termine di una giornata che le ha viste dominare ogni assalto. È il primo oro per l’Italia nella rassegna. Il quartetto del c.t. Cerioni peraltro era favorito e in finale ha superato 45-27 gli Stati Uniti. Nei quarti Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo sbaragliano la Polonia per 45-26, poi in semifinale liquidano il Giappone tenendolo sempre a distanza. Contro le asiatiche è grande protagonista sempre Errigo, in formissima e carica per l’argento dell’individuale. Le azzurre, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilfemminile italiano torna sul tetto del mondo èche l’Italia dellaaspettava da 4il vuoto di Budapest 2019 e Tokyo 2020, Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo si sono laureate campionesse iridate ai Campionati del Mondo Cairo 2022 al termine di una giornata che le ha viste dominare ogni assalto. È il primo oro per l’Italia nella rassegna. Il quartetto del c.t. Cerioni peraltro era favorito e in finale ha superato 45-27 gli Stati Uniti. Nei quarti Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo sbaragliano la Polonia per 45-26, poi in semifinale liquidano il Giappone tenendolo sempre a distanza. Contro le asiatiche è grande protagonista sempre Errigo, in formissima e carica per l’argento dell’individuale. Le azzurre, ...

Coninews : E SONO CINQUE! ????? Le spadiste Rossella #Fiamingo, Mara #Navarria, Alberta #Santuccio e Federica #Isola conquistan… - Federscherma : Mondiali Cairo 2022 - Gli spadisti azzurri superano il Giappone e volano in finale nella prova a squadre. Ore 18,3… - Federscherma : Mondiali Cairo 2022 - Le fiorettiste azzurre conquistano la finalissima nella prova a squadre dove affronteranno la… - MercRF : RT @Agenzia_Ansa: Medaglia d'oro per le azzurre del fioretto ai Mondiali di scherma in corso al Cairo. Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina… - telodogratis : Mondiali di scherma, oro dell’Italia nel fioretto donne -