Mattarella detta l' ultima agenda a Draghi | le priorità prima del voto

Si vota il 25 settembre, in una sola giornata. La campagna elettorale inizia sotto l'ombrellone e terminerà con la fine dell'estate. Ad ufficializzare la data è stato Mario Draghi ieri sera in Consiglio dei ministri. Il premier si era dimesso in mattinata al Quirinale, ma resterà in carica per «gli affari correnti». Anche se, come ha spiegato in diretta tv il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il periodo che attraversiamo non consente pause». Ci sono delle emergenze che l'esecutivo non potrà esimersi dall'affrontare. Per usare un ossimoro, quella dei prossimi due mesi sarà "un'ordinaria amministrazione eccezionale". Il capo dello Stato ha chiesto ai partiti «un contributo costruttivo», sebbene sia consapevole che assisteremo ad una campagna elettorale «intesa e acuta». Mattarella ha indicato quattro ...

