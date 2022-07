Lunga vita ai vitalizi: il privilegio scatta il 24 settembre (Di venerdì 22 luglio 2022) Nonostante lo scioglimento delle Camere anticipato, Deputati e Senatori non perderanno il diritto alla pensione pro quota di questa legislatura, seppur per una manciata di giorni. Le norme che regolano i vitalizi, stabiliscono che l’assegno scatti al compimento del 65esimo anno di età con almeno una legislatura completa alle spalle e sarà pari a circa 1000 euro lordi al mese. Nonostante lo scioglimento delle Camere anticipato, Deputati e Senatori non perderanno il diritto a intascare i vitalizi L’età si abbassa a 60 anni con due legislature complete: in questo caso l’assegno sarà di circa 1500 euro lordi al mese. Ma le norme in questione prevedono anche che il diritto maturi a 4 anni, sei mesi e un giorno di mandato, previo riscatto dei rimanenti 6 mesi di contributi per completare i 5 anni richiesti. Il privilegio per i parlamentari ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 22 luglio 2022) Nonostante lo scioglimento delle Camere anticipato, Deputati e Senatori non perderanno il diritto alla pensione pro quota di questa legislatura, seppur per una manciata di giorni. Le norme che regolano ilizi, stabiliscono che l’assegno scatti al compimento del 65esimo anno di età con almeno una legislatura completa alle spalle e sarà pari a circa 1000 euro lordi al mese. Nonostante lo scioglimento delle Camere anticipato, Deputati e Senatori non perderanno il diritto a intascare ilizi L’età si abbassa a 60 anni con due legislature complete: in questo caso l’assegno sarà di circa 1500 euro lordi al mese. Ma le norme in questione prevedono anche che il diritto maturi a 4 anni, sei mesi e un giorno di mandato, previo riscatto dei rimanenti 6 mesi di contributi per completare i 5 anni richiesti. Ilper i parlamentari ...

misiagentiles : RT @LaNotiziaTweet: Lunga vita ai #vitalizi: il privilegio per i parlamentari al primo mandato scatta il 24 settembre. Con 5 anni di contri… - ColinMartiniano : RT @Vale22046: L’amore è uno uno e sempre uno Nell’immutabile solo è l’infinito sol nell’assiduo la profondità Lunga è la vita l’eternità… - nandocrisafi2 : RT @LaNotiziaTweet: Lunga vita ai #vitalizi: il privilegio per i parlamentari al primo mandato scatta il 24 settembre. Con 5 anni di contri… - Anon715123 : RT @comunebologna: “A Lucy Salani, la città di #Bologna, dove lei ha scelto di vivere, tributa omaggio come testimone di libertà e resisten… - Massimo22185550 : RT @LaNotiziaTweet: Lunga vita ai #vitalizi: il privilegio per i parlamentari al primo mandato scatta il 24 settembre. Con 5 anni di contri… -