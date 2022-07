Lo scherzo di Fedez a Vittoria finisce nelle lacrime: “Sono un padre orribile” (Di venerdì 22 luglio 2022) Uno scherzo, quello di Fedez alla figlia Vittoria, che finisce con il pianto disperato della piccola. In queste ore i Ferragnez si trovano a Roma e nell’ultimo post del rapper su Instagram vediamo il momento in cui la secondogenita della coppia di influencer scoppia a piangere. Fedez tiene in braccio Vittoria e colpisce la porta con un piede, generando un rumore che spaventa la piccola. “No, Vitto, no”, dice alla sua bambina mentre le accarezza la testa. Tutti conosciamo i tempi di reazione dei bambini, specialmente a seguito di uno spavento o di un ferimento. Vittoria spalanca gli occhioni azzurri e progressivamente sulla sua faccia si palesa il classico broncio che preannuncia l’arrivo del pianto. Due secondi dopo, Vittoria scoppia in un ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Uno, quello dialla figlia, checon il pianto disperato della piccola. In queste ore i Ferragnez si trovano a Roma e nell’ultimo post del rapper su Instagram vediamo il momento in cui la secondogenita della coppia di influencer scoppia a piangere.tiene in braccioe colpisce la porta con un piede, generando un rumore che spaventa la piccola. “No, Vitto, no”, dice alla sua bambina mentre le accarezza la testa. Tutti conosciamo i tempi di reazione dei bambini, specialmente a seguito di uno spavento o di un ferimento.spalanca gli occhioni azzurri e progressivamente sulla sua faccia si palesa il classico broncio che preannuncia l’arrivo del pianto. Due secondi dopo,scoppia in un ...

