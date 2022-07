Lo Monaco fa un bilancio del mercato del Napoli (Di venerdì 22 luglio 2022) Lo Monaco: ''Cessione del club? Questo bisogno di dover smentire quello che non esiste mi fa preoccupare. Quello che oggi non è nell’aria potrebbe verificarsi'' A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente. Queste le sue parole: “bilancio del mercato del Napoli? Sentivo poco fa che si diceva grande qualità di Kim. Andiamoci cauti su questo. Riesce a fare qualche gol all’anno, non è Koulibaly, però sicuramente il Napoli ha questa forza sia con lui che con Ostigard. Acquisisce più fisicità. Mi sembra che ma strada sia questa, quella di effettuare un mini ricambio generazionale con buoni giocatori giovani che possono diventare anche importanti. Non mi sembra che si stia smentendo la proprietà del Napoli. L’obiettivo ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 22 luglio 2022) Lo: ''Cessione del club? Questo bisogno di dover smentire quello che non esiste mi fa preoccupare. Quello che oggi non è nell’aria potrebbe verificarsi'' A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Pietro Lo, dirigente. Queste le sue parole: “deldel? Sentivo poco fa che si diceva grande qualità di Kim. Andiamoci cauti su questo. Riesce a fare qualche gol all’anno, non è Koulibaly, però sicuramente ilha questa forza sia con lui che con Ostigard. Acquisisce più fisicità. Mi sembra che ma strada sia questa, quella di effettuare un mini ricambio generazionale con buoni giocatori giovani che possono diventare anche importanti. Non mi sembra che si stia smentendo la proprietà del. L’obiettivo ...

