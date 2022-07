LIVE Berrettini-Martinez 1-2, ATP Gstaad in DIRETTA: equilibrio sulla Roy Emerson Arena! (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Buon servizio del romano. 1-2 Buon inizio dell’iberico. 40-15 Servizio e smorzata di Martinez. 30-15 Gran prima dello spagnolo. 15-15 Risposta lunga di Berrettini. 0-15 Errore in uscita dal servizio di Martinez. 1-1 Game un po’ complicato all’esordio per l’italiano. AD-40 Gran prima del romano. 40-40 SI VOLA AI VANTAGGI DA 40-0!!! 40-30 PASSANTE DI DIRITTO DI Martinez! 40-15 Lungo il diritto del romano. 40-0 Ace dell’azzurro. 30-0 Prima esterna di Berrettini. 15-0 Lunga la risposta di Martinez. 0-1 Buon game del #52 al mondo. 40-15 Servizio e diritto dello spagnolo. 30-15 Doppio fallo di Martinez. 30-0 Gran prima dell’iberico. 15-0 Scappa via la risposta di Berrettini. 0-0 ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Buon servizio del romano. 1-2 Buon inizio dell’iberico. 40-15 Servizio e smorzata di. 30-15 Gran prima dello spagnolo. 15-15 Risposta lunga di. 0-15 Errore in uscita dal servizio di. 1-1 Game un po’ complicato all’esordio per l’italiano. AD-40 Gran prima del romano. 40-40 SI VOLA AI VANTAGGI DA 40-0!!! 40-30 PASSANTE DI DIRITTO DI! 40-15 Lungo il diritto del romano. 40-0 Ace dell’azzurro. 30-0 Prima esterna di. 15-0 Lunga la risposta di. 0-1 Buon game del #52 al mondo. 40-15 Servizio e diritto dello spagnolo. 30-15 Doppio fallo di. 30-0 Gran prima dell’iberico. 15-0 Scappa via la risposta di. 0-0 ...

