Lecce, 1-0 al Francavilla: gol di Gonzalez (Di venerdì 22 luglio 2022) Vince ma non convince del tutto. Il Lecce batte il Francavilla 1-0 nel test amichevole del "Giovanni Paolo II". Ritmi bassi e poche chance nei primi 45?. Colombo ha l'occasione più nitida del primo tempo con un tiro sugli sviluppi di una mischia in area: palla alta. Al 45? altra chance: Askildsen colpisce di testa su punizione di Strefezza: ancora palla alta. La partita si sblocca nella ripresa. Al 61? tutto nasce da un cross ben calibrato di Frabotta dalla sinistra: Gonzalez si inserisce coi tempi giusti e di testa mette in rete. Tanti esperimenti per Baroni che nel secondo tempo schiera Persson e Rodriguez nel tridente con Ceesay al centro. E' Rodriguez a sfiorare il raddoppio all'87' ma il suo tocco da due passi su cross di Gendrey si stampa sulla traversa. SportFace.

