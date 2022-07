I soliti idioti: blitz dei gretini agli Uffizi, rischiano di rovinare un Botticelli (Di venerdì 22 luglio 2022) Firenze, 22 lug – Questa mattina al museo degli Uffizi di Firenze alcuni ambientalisti gretini facenti parte del gruppo “Ultima Generazione” hanno avuto la brillante idea di organizzare un blitz all’interno della storica galleria d’arte. Ma andiamo per gradi: i suddetti “militanti” del nuovo ecologismo hanno pensato bene di delegittimare completamente la loro stessa protesta e rendersi a tutti ancora più insopportabili attaccando le mani al vetro protettivo della “Primavera” del celebre artista rinascimentale, Sandro Botticelli. Una dimostrazione grottesca ed imbarazzante, culminata con l’intervento dei Carabinieri che hanno allontanato definitivamente gli attivisti dalla pinacoteca. Colpiranno di nuovo? Ma lo sciagurato blitz dei gretini non si esaurirà con questa azione: in una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 22 luglio 2022) Firenze, 22 lug – Questa mattina al museo deglidi Firenze alcuni ambientalistifacenti parte del gruppo “Ultima Generazione” hanno avuto la brillante idea di organizzare unall’interno della storica galleria d’arte. Ma andiamo per gradi: i suddetti “militanti” del nuovo ecologismo hanno pensato bene di delegittimare completamente la loro stessa protesta e rendersi a tutti ancora più insopportabili attaccando le mani al vetro protettivo della “Primavera” del celebre artista rinascimentale, Sandro. Una dimostrazione grottesca ed imbarazzante, culminata con l’intervento dei Carabinieri che hanno allontanato definitivamente gli attivisti dalla pinacoteca. Colpiranno di nuovo? Ma lo sciaguratodeinon si esaurirà con questa azione: in una ...

TommyBrain : RT @MinutemanItaly: Distruggere euro, che è ciò che in fondo ora ci stan chiedendo tutti, ma proprio tutti. Faccio elenco: USA, Russia, UK… - IacobellisT : RT @MinutemanItaly: Distruggere euro, che è ciò che in fondo ora ci stan chiedendo tutti, ma proprio tutti. Faccio elenco: USA, Russia, UK… - Queen_Raffa : RT @MinutemanItaly: Distruggere euro, che è ciò che in fondo ora ci stan chiedendo tutti, ma proprio tutti. Faccio elenco: USA, Russia, UK… - BarbaraSacchini : Gli idioti di #facciamorete che credono ciclicamente di condizionare le persone con i loro soliti # demenziali son… - vaniacavi : RT @MinutemanItaly: Distruggere euro, che è ciò che in fondo ora ci stan chiedendo tutti, ma proprio tutti. Faccio elenco: USA, Russia, UK… -