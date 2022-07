Governo, circolare Draghi: “Possibile adottare decreti legge” (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il Governo rimane impegnato nel disbrigo degli affari correnti, nell’attuazione delle leggi e delle determinazioni già assunte dal Parlamento e nell’adozione degli atti urgenti” e “qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 77 della Costituzione, potrà procedersi all’adozione di decreti-legge”. E’ quanto si legge nella circolare del presidente del Consiglio dei ministri inviata a ministri, viceministri e sottosegretari, nel quale il capo del Governo richiama “l’attenzione di tutti i componenti del Governo sulle necessità di attenersi rigorosamente alle seguenti direttive circa lo svolgimento delle proprie funzioni”. Tra gli atti urgenti sono compresi “gli atti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per fronteggiare le emergenze ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ilrimane impegnato nel disbrigo degli affari correnti, nell’attuazione delle leggi e delle determinazioni già assunte dal Parlamento e nell’adozione degli atti urgenti” e “qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 77 della Costituzione, potrà procedersi all’adozione di”. E’ quanto sinelladel presidente del Consiglio dei ministri inviata a ministri, viceministri e sottosegretari, nel quale il capo delrichiama “l’attenzione di tutti i componenti delsulle necessità di attenersi rigorosamente alle seguenti direttive circa lo svolgimento delle proprie funzioni”. Tra gli atti urgenti sono compresi “gli atti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per fronteggiare le emergenze ...

