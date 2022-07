Europei femminili 2022 | Sembrant trascina la Svezia in semifinale | Belgio sconfitto 1-0

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 luglio 2022) Vittoria all’ultimo respiro per lanei quarti di finale deglicontro il. Dopo novanta minuti bloccati sullo 0-0, Linda Sembraant decide la sfida trovando il colpo vincente su calcio d’angolo nel secondo dei tre minuti di recupero. Grande delusione per il, autore comunque di una grande partita. Le svedesi affronteranno ora l’Inghilterra in. LA PARTITA – Il primo squillo di una prima parte di gara molto equilibrata è della, con il tiro di Angeldal dalla lunga distanza, dopo sei minuti dal fischio d’inizio, respinto in angolo da Evrard. Al 14? altra parata dell’estremo difensore belga sullo stacco di testa di Ilestedt, Blackstenlus arriva sulla ribattuta ma non riesce a trovare il colpo ...