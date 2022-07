Due nuove canzoni di Billie Eilish | testo e traduzione di TV e The 30th con una riflessione sull’aborto

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 luglio 2022) Senza preavviso né annunci, ecco duedifresche di pubblicazione. La cantautrice losangelina ha lanciato il mini EP Guitar Songs contenente due inediti, TV e The. Il titolo Guitar Songs è stato scelto per lo stile proposto nei nuovi brani. TV e The, infatti, si compongono come chitarra acustica e voce, in un’atmosfera sommessa e raccolta che in parte riprende le atmosfere che abbiamo sentito nei suoi dischi precedenti: When We All Fall Asleep Where Do We Go e Happier Than Ever, e la popstar non esclude una nuova pubblicazione per il 2023. Ledisono intime, da luci soffuse, una scelta che rende inevitabile concentrarsi sul. ...