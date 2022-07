Calenda ancora contro tutti: 'No all'ammucchiata anti - sovranisti ma corsa solitaria' (Di venerdì 22 luglio 2022) Lui è contro tutti e anche se si va verso una rottura tra il Pd e i tanto odiati (da Calenda) M5s già fa i distinguo. Prima aveva detto che il suo unico obiettivo era essere alternativo a sovranisti e ... Leggi su globalist (Di venerdì 22 luglio 2022) Lui èe anche se si va verso una rottura tra il Pd e i tanto odiati (da) M5s già fa i distinguo. Prima aveva detto che il suo unico obiettivo era essere alternativo ae ...

libellula58 : RT @erretti42: Letta: “ Ms5? Difficile ricomporre dopo questi giorni”. Non c’è niente da ricomporre, il suo campo extra-large lo fa conn gl… - Manicomitico : @mariolavia Lo stesso letta del 'Enrico stai sereno?' Uomo tutto d'un pezzo. Non c'è che dire. Sai cosa mi fa goder… - PietroCarneval5 : @Plinuz @ItaliaViva @Azione_it Con Calenda? Don Chisciotte? Il portatore della verità che vuole imporre a tutti le… - ontherailaway : @Invetriata Tutto giusto, ma molti liberali non capiscono ancora che Calenda è tutto fuorché liberale, quindi ovvio… - MaxLandra : RT @erretti42: Letta: “ Ms5? Difficile ricomporre dopo questi giorni”. Non c’è niente da ricomporre, il suo campo extra-large lo fa conn gl… -