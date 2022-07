Caldo deforma i binari del treno | locomotore deraglia nel porto

Rikjard76 : Il caldo deforma i binari a La Spezia, deraglia locomotore. Milano, binari della metro toccano i 60°. Per il foglio… - Tinavilla28 : La Spezia, il caldo deforma i binari del porto, deraglia locomotore - Marilenapas : RT @RaiNews: Gli effetti del grande caldo sulla circolazione ferroviaria - for19dan : Porto di #LaSpezia, il caldo deforma i binari: deraglia un locomotore. Tutto come prima, con l'unica differenza che… - AnsaLiguria : Caldo deforma binari del porto Spezia, deraglia locomotore . E' successo questa mattina nei pressi del Molo Fornell… -

RaiNews

record in Italia: 'Nel 2022 previsto eccesso di mortalità come nel 2003'. E domani bollino rosso in 16 città ll treno ha bloccato l'ingresso al Molo Fornelli ed è stato necessario sganciare i ...Un treno ha sviato a causa della deformazione di un binario provocata dalintenso di questi giorni. E' successo dentro l'area portuale della Spezia. Il locomotore trainava un convoglio merci nei pressi della stazione di La Spezia Marittima. L'incidente ha causato l'... Il caldo deforma i binari a La Spezia, deraglia locomotore. Milano, binari della metro toccano i 60° Deraglia un treno in seguito alla deformazione di un binario dovuta al caldo intenso di questi giorni. E' successo all'interno dell'area portuale di La Spezia, dove il locomotore uscito dai binari tra ...l deragliamento del convoglio merci è avvenuto nei pressi della stazione di La Spezia Marittima, dentro l’area portuale, ma non ha causato feriti ...