Calciomercato Lazio | ora è ufficiale | ceduto l’attaccante per 10 milioni di euro

(Di venerdì 22 luglio 2022) Arrivato come vice Immobile ed oggetto misterioso ma non privo di speranze, Vedat Muriqi, attaccante kosovaro con cittadinanza albanese, sbarcato da un campionato sicuramente non competitivo come quello turco ma con una notevole esperienzapea, aveva dato non più di qualche illusione ai tifosi biancocelesti. Fortemente voluto da Tare, ha profondamente disatteso, le aspettative. Now it’s official! Vedat #Muriqi to #RealMallorca from #for €9,5M. Contract until 2026. No surprise here and confirmed since the last week! #transfers pic.twitter.com/3rcGLXcLBK— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 22, 2022 Nel mercato invernale della scorsa stagione dunque, colui il quale lo aveva fortemente voluto all’interno del progetto laziale decide di girarlo in prestito al Maiorca, squadra che lottava lo scorso anno per mantenere la categoria in Liga. ...