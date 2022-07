Borussia Dortmund, Belotti non è un obiettivo. Occhi su Piatek (Di venerdì 22 luglio 2022) Belotti Borussia Dortmund, l’attaccante non è un obiettivo dei gialloneri che, invece, puntano su Piatek Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il Borussia Dortmund avrebbe deciso di virare su un altro obiettivo. I gialloneri non hanno più nel mirino Andrea Belotti, a differenza Piatek, ex attaccante della Fiorentina di proprietà dell’Hertha Berlino. Il polacco potrebbe prendere il posto dell’indisponibile Haller. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022), l’attaccante non è undei gialloneri che, invece, puntano suSecondo quanto riferito da Calciomercato.com, ilavrebbe deciso di virare su un altro. I gialloneri non hanno più nel mirino Andrea, a differenza, ex attaccante della Fiorentina di proprietà dell’Hertha Berlino. Il polacco potrebbe prendere il posto dell’indisponibile Haller. L'articolo proviene da Calcio News 24.

