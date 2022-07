Bagno in mare, attenzione alla caravella portoghese: è pericolosissima (Di venerdì 22 luglio 2022) Nei mari di tutta la penisola c’è il pericolo della caravella portoghese. L’animale marino minaccia i bagnanti e potrebbe avere serie conseguenze se punge. A Catania una bagnante è stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo essere stata punta dall’animale marino. Un episodio che ha lanciato l’allarme in tutti i mari italiani. Visto che negli ultimi anni ci sono state diverse apparizioni della caravella nelle acque della penisola. fonte foto: AdobeStockLe caravelle portoghesi sono una specie rara, abbastanza sconosciuta e non comune sulle spiagge. Tuttavia, questi animali marini sono una delle specie più pericolose che esistano. Poiché il veleno è molto potente e può essere fatale per un bambino e persino per un adulto. Proprio in Italia è andata in ospedale una bagnante proprio perché punta da una ... Leggi su chenews (Di venerdì 22 luglio 2022) Nei mari di tutta la penisola c’è il pericolo della. L’animale marino minaccia i bagnanti e potrebbe avere serie conseguenze se punge. A Catania una bagnante è stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo essere stata punta dall’animale marino. Un episodio che ha lanciato l’rme in tutti i mari italiani. Visto che negli ultimi anni ci sono state diverse apparizioni dellanelle acque della penisola. fonte foto: AdobeStockLe caravelle portoghesi sono una specie rara, abbastanza sconosciuta e non comune sulle spiagge. Tuttavia, questi animali marini sono una delle specie più pericolose che esistano. Poiché il veleno è molto potente e può essere fatale per un bambino e persino per un adulto. Proprio in Italia è andata in ospedale una bagnante proprio perché punta da una ...

FBiasin : “Mi danno una carrellata di denaro. Tantissimo denaro. Ci posso fare il bagno tipo Paperon de' Paperoni. Un mare di… - ValeriaStabile3 : RT @11Giuliano: Vacanze tragiche: Muore in mare a Pesaro: era il primo giorno di vacanza. Turista di Mantova stroncato da malore mentre fac… - jhonny80schiano : @Ettore_Rosato Grazie per la dritta su Draghi, almeno sappiamo chi ringraziare per il bagno in questo mare di merda che stiamo facendo - SilviaLsCnz : Foto di persone al mare mentre fanno il bagno con la mascherina - Re_Artu_ : Domani sera ho una laurea sul mare con annesso post festa bagno notturno, sto già godendo -