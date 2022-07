Verso il voto, il Pd chiude a Conte. "Campo largo resta, ma senza M5S" (Di giovedì 21 luglio 2022) "Mi pare difficile un'alleanza con chi ha contribuito insieme al Centrodestra ad affossare il governo Draghi e ad assumersi la responsabilità di lasciare il Paese senza governo in un momento difficile nel quale avevamo molto da fare per far sì che l'autunno fosse meno pesante e... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 21 luglio 2022) "Mi pare difficile un'alleanza con chi ha contribuito insieme al Centrodestra ad affossare il governo Draghi e ad assumersi la responsabilità di lasciare il Paesegoverno in un momento difficile nel quale avevamo molto da fare per far sì che l'autunno fosse meno pesante e... Segui su affaritaliani.it

