Uomini e Donne: Chiara Rabbi e Davide Donadei In Crisi! Addio Vicino? (Di giovedì 21 luglio 2022) Per gli appassionati del Trono Classico di Uomini e Donne non giungono buone notizie. Pare proprio che l’ex tronista Davide Donadei e la sua scelta Chiara Rabbi siano in crisi profonda. Crisi talmente ‘nera’ da indurre Chiara a lasciare la Puglia e tornare a vivere a Roma. Insomma, c’è aria di Addio, ma non è detta l’ultima parola. Ecco gli aggiornamenti! Crisi nera tra Davide e Chiara: lei torna a vivere a Roma Brutte notizie per i fan di Uomini e Donne. Una delle coppie più amate di questi ultimi anni, sarebbe sul punto di scoppiare. Stiamo parlando Davide Donadei e Chiara Rabbi. Forse non tutti lo ricorderanno, ma i ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 21 luglio 2022) Per gli appassionati del Trono Classico dinon giungono buone notizie. Pare proprio che l’ex tronistae la sua sceltasiano in crisi profonda. Crisi talmente ‘nera’ da indurrea lasciare la Puglia e tornare a vivere a Roma. Insomma, c’è aria di, ma non è detta l’ultima parola. Ecco gli aggiornamenti! Crisi nera tra: lei torna a vivere a Roma Brutte notizie per i fan di. Una delle coppie più amate di questi ultimi anni, sarebbe sul punto di scoppiare. Stiamo parlando. Forse non tutti lo ricorderanno, ma i ...

