Ucraina, il report dell'Unicef: 'Quasi mille i bambini morti e feriti, il dato reale potrebbe essere più alto' (Di giovedì 21 luglio 2022) Il portavoce italiano dell'Unicef Andrea Iacomini, ha aggiornato i numeri sulle vittime causate dalla guerra in Ucraina, con un particolare focus sui bambini duramente colpiti dal conflitto. 'Sono ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 luglio 2022) Il portavoce italianoAndrea Iacomini, ha aggiornato i numeri sulle vittime causate dalla guerra in, con un particolare focus suiduramente colpiti dal conflitto. 'Sono ...

TommasoCanetta : RT @IDMO_it: Nell’ottavo report mensile sulla #disinformazione in Italia a cura di #IDMO sono state analizzate le notizie false più diffuse… - andrea_nicolai1 : RT @IDMO_it: Nell’ottavo report mensile sulla #disinformazione in Italia a cura di #IDMO sono state analizzate le notizie false più diffuse… - IDMO_it : Nell’ottavo report mensile sulla #disinformazione in Italia a cura di #IDMO sono state analizzate le notizie false… - porro62_m : Report dell’intelligence polacca, che certamente non è disinformazione russa, sulla reale situazione in Ucraina - ninnitarantino : RT @IOdonna: Quando è sistematica e diffusa, la violenza sessuale diventa arma. Un'arma potentissima. Il report di Stop Rape Italia sul fen… -