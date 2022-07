Turchia, perché tutti si schierano contro l’operazione curda (Di giovedì 21 luglio 2022) Il bilancio di otto morti e 23 feriti, tutti civili inermi, ospiti di un resort a Zakho (distretto di Dohuk), nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, è di quelli che non possono passare inosservati. Baghdad accusa la Turchia, che avrebbe condotto un’operazione militare contro il Pkk – i guerriglieri curdi – sbagliando bersaglio. Il governo iracheno ha richiamato l’ambasciatore, ha sospeso il processo di nomina di una nuova feluca, e convocato al ministero degli Esteri, il rappresentante diplomatico turco. Ankara smentisce ogni genere di coinvolgimento e anzi accusa il Pkk, autore di un attacco terroristico con l’artiglieria. La Turchia ha da tempo in mente una nuova operazione militare contro i miliziani curdi, soprattutto in Siria. Quanto successo non è chiaro, anche perché ... Leggi su formiche (Di giovedì 21 luglio 2022) Il bilancio di otto morti e 23 feriti,civili inermi, ospiti di un resort a Zakho (distretto di Dohuk), nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, è di quelli che non possono passare inosservati. Baghdad accusa la, che avrebbe condotto un’operazione militareil Pkk – i guerriglieri curdi – sbagliando bersaglio. Il governo iracheno ha richiamato l’ambasciatore, ha sospeso il processo di nomina di una nuova feluca, e convocato al ministero degli Esteri, il rappresentante diplomatico turco. Ankara smentisce ogni genere di coinvolgimento e anzi accusa il Pkk, autore di un attacco terroristico con l’artiglieria. Laha da tempo in mente una nuova operazione militarei miliziani curdi, soprattutto in Siria. Quanto successo non è chiaro, anche...

antbar12 : RT @MinutemanItaly: @Musso___ @marioimprota11 Il fronte con la Russia adesso passa per la Turchia, ecco perchè gli USA ci han tolto la Libi… - MinutemanItaly : @Musso___ @marioimprota11 Il fronte con la Russia adesso passa per la Turchia, ecco perchè gli USA ci han tolto la… - BrunaCarrese42 : @CottarelliCPI Cottarelli,ma che differenza c'è fra Russia,Iran,Turchia e Arabia Saudita ed Egitto?Tutte Nazioni gu… - Frances57052707 : RT @AleTanzini: Un dirigente del #Napoli è da tre giorni in Turchia con il cappello in mano ad elemosinare il cartellino di #Kim, ma i suoi… - zlatanradu : RT @AleTanzini: Un dirigente del #Napoli è da tre giorni in Turchia con il cappello in mano ad elemosinare il cartellino di #Kim, ma i suoi… -