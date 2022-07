Tour de France 2022, Tadej Pogacar cade in discesa! Vingegaard lo aspetta e gli chiede: “Come stai?”. Ha vinto lo sport (Di giovedì 21 luglio 2022) Oggi ha vinto lo sport. Ciò che è successo nella 18ma tappa del Tour de France 2022 rimarrà per moltissimo tempo impresso nella mente di tutti gli appassionati di questo meraviglioso sport. Un gesto unico e nobile che merita soltanto tantissimi applausi. Stiamo parlando ovviamente di ciò che ha fatto Jonas Vingegaard nella discesa del Col de Spandelles. La maglia gialla si trovava insieme a Tadej Pogacar (il secondo della classifica generale), quando lo sloveno ha preso un tratto di sterrato ed è finito a terra. Il danese avrebbe potuto tirare dritto per guadagnare più tempo possibile sul principale rivale, ma così non è stato. Tour de France, Jonas Vingegaard prima resiste, poi stacca ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Oggi halo. Ciò che è successo nella 18ma tappa delderimarrà per moltissimo tempo impresso nella mente di tutti gli appassionati di questo meraviglioso. Un gesto unico e nobile che merita soltanto tantissimi applausi. Stiamo parlando ovviamente di ciò che ha fatto Jonasnella discesa del Col de Spandelles. La maglia gialla si trovava insieme a(il secondo della classifica generale), quando lo sloveno ha preso un tratto di sterrato ed è finito a terra. Il danese avrebbe potuto tirare dritto per guadagnare più tempo possibile sul principale rivale, ma così non è stato.de, Jonasprima resiste, poi stacca ...

