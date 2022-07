Tornano “I concerti di Casa Rummo”: Giuseppe Gibboni a Benevento (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Concerto di fuoco quello del prossimo martedì 26 luglio 2022 alle ore 21.00 presso il Teatro romano di Benevento: Giuseppe Gibboni, talento campano vincitore del 56° premio Paganini di Genova, sarà il solista che cesellerà una delle pagine simbolo del repertorio violinistico tout cour, ossia il Concerto per violino ed orchestra in re maggiore, op. 35di P. I. Tchaikovsky. Ad accompagnarlo l’Orchestra Filarmonica di Benevento, che anche per quest’anno si fregia della prestigiosa collaborazione con lo storico pastificio Rummo proponendo il primo appuntamento (di due) della seconda edizione de I concerti di Casa Rummo, e che sarà diretta dal Maestro Alessandro Bonato, classe 1995 e già direttore ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Concerto di fuoco quello del prossimo martedì 26 luglio 2022 alle ore 21.00 presso il Teatro romano di, talento campano vincitore del 56° premio Paganini di Genova, sarà il solista che cesellerà una delle pagine simbolo del repertorio violinistico tout cour, ossia il Concerto per violino ed orchestra in re maggiore, op. 35di P. I. Tchaikovsky. Ad accompagnarlo l’Orchestra Filarmonica di, che anche per quest’anno si fregia della prestigiosa collaborazione con lo storico pastificioproponendo il primo appuntamento (di due) della seconda edizione de Idi, e che sarà diretta dal Maestro Alessandro Bonato, classe 1995 e già direttore ...

infoitcultura : Lucca Summer Festival, tornano i concerti sugli spalti: in oltre 50mila per Zucchero e Blanco - Luccaindiretta - ilGiunco : Da Carucci (Ex Otago) a Casacci (Subsonica): a Festiambiente torna la musica. IL PROGRAMMA -… - eIlebelle : hanno fatto questo tour dopo aver promosso maniac/oddinary, hanno fatto i concerti in corea e giappone, adesso torn… - imperianews_it : Imperia: da domenica a martedì prossimi tornano 'I Concerti delle Logge', tre serate di grande musica (foto e video) - hyunicmaronnfai : @fedeloveskz DALLA PENULTIMA TAPPA LI RIUSCIREMO A VEDE STI CONCERTI PERCHÉ TORNANO IN GIAPPOEN?? MORTE IN DIRETTA -