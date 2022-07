Roma femminile | colpo per l’attacco | UFFICIALE l’arrivo di Giacinti

Leggi su calcionews24

La Roma Femminile ha annunciato, tramite i propri canali ufficiali, l'acquisto dell'attaccante Valentina Giacinti. IL COMUNICATO – «L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Valentina Giacinti. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2025. Valentina, con 233 presenze e 182 gol realizzati in Serie A, è stata per tre stagioni la miglior marcatrice del campionato italiano. È stata la prima calciatrice a raggiungere 50 gol con la maglia del Milan di cui è stata anche la capitana».