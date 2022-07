Perché negli Stati Uniti sempre più uomini stanno chiedendo la vasectomia (Di giovedì 21 luglio 2022) Il ribaltamento della sentenza Roe vs Wade – e la conseguente illegittimità dell’aborto a livello federale negli USA – non sta influenzando solo la vita di milioni di donne, che a seconda del luogo in cui vivono o della loro condizione socioeconomica rischiano di dover portare a termine gravidanze non desiderate, ma anche di moltissimi uomini che non vogliono figli. Secondo i ginecologi del paese, infatti, dal momento della sentenza è aumentato significativamente il numero di uomini che richiedono una vasectomia. A rivelarlo è un articolo del Washington Post, che riporta non solo le testimonianze di chi, di fronte al precipitare degli eventi, ha deciso di concretizzare quella che per molto tempo era stata solo un’idea, ma anche le parole di Doug Stein, un urologo della Florida noto come il “Re della ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 21 luglio 2022) Il ribaltamento della sentenza Roe vs Wade – e la conseguente illegittimità dell’aborto a livello federaleUSA – non sta influenzando solo la vita di milioni di donne, che a seconda del luogo in cui vivono o della loro condizione socioeconomica rischiano di dover portare a termine gravidanze non desiderate, ma anche di moltissimiche non vogliono figli. Secondo i ginecologi del paese, infatti, dal momento della sentenza è aumentato significativamente il numero diche richiedono una. A rivelarlo è un articolo del Washington Post, che riporta non solo le testimonianze di chi, di fronte al precipitare degli eventi, ha deciso di concretizzare quella che per molto tempo era stata solo un’idea, ma anche le parole di Doug Stein, un urologo della Florida noto come il “Re della ...

