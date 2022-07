Patrizia Pellegrino confessa: “Ho pianto. Ecco perché non mi hanno presa a Tale e Quale” (Di giovedì 21 luglio 2022) Ormai sono anni che Patrizia Pellegrino tenta di partecipare a Tale e Quale Show, programma di cui è fan da sempre. Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip la showgirl napoletana ha deciso di riprovarci e di rifare i casting della trasmissione di Carlo Conti. Secondo i primi rumor l’ex gieffina aveva molte possibilità di far parte della nuova edizione dello show, ma alla fine le cose sono andate diversamente: “No purtroppo non mi hanno presa nemmeno questa volta. – ha scritto su Instagram la settimana scorsa – Incrociamo le dita per l’anno prossimo. Ritenterò! Mai fermarsi ragazzi“. Patrizia Pellegrino: “Ho pianto quando l’ho saputo”. La Pellegrino in un’intervista concessa a Diva e Donna ha ... Leggi su biccy (Di giovedì 21 luglio 2022) Ormai sono anni chetenta di partecipare aShow, programma di cui è fan da sempre. Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip la showgirl napoletana ha deciso di riprovarci e di rifare i casting della trasmissione di Carlo Conti. Secondo i primi rumor l’ex gieffina aveva molte possibilità di far parte della nuova edizione dello show, ma alla fine le cose sono andate diversamente: “No purtroppo non minemmeno questa volta. – ha scritto su Instagram la settimana scorsa – Incrociamo le dita per l’anno prossimo. Ritenterò! Mai fermarsi ragazzi“.: “Hoquando l’ho saputo”. Lain un’intervista concessa a Diva e Donna ha ...

