Napoli: Spalletti a caccia di un portiere, i bookie puntano su Neto. In quota anche Keylor Navas e Kepa (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo l’addio di David Ospina il Napoli è a caccia di un nome importante per difendere la porta il prossimo anno. Con la partenza... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo l’addio di David Ospina ilè adi un nome importante per difendere la porta il prossimo anno. Con la partenza...

CorSport : #Kim al #Napoli, ci siamo: Spalletti lo aspetta in ritiro ? - mirkocalemme : #Dybala deve scegliere. Ha rallentato l'affare con l'#Inter (che ora non può promettergli nulla), tiene in sospeso… - DiMarzio : #Napoli, le parole di Luciano #Spalletti in conferenza stampa, da #Koulibaly a #Dybala - MaffiMichele : RT @HillValleyBTTF: Questa è forte eh ?? #Napoli #Spalletti #Manzoni - graficoinside : RT @Pe_Es_: ++++ULTIM'ORA++++ Il #Napoli giocherà la prima partita di campionato con 11 elementi in campo e altri 14 a disposizione di Mr.… -