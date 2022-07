Meloni: "Non ci aspettavamo voto a settembre ma siamo pronti" (Di giovedì 21 luglio 2022) 'Francamente non ci aspettavamo di arrivare al voto il prossimo 25 settembre, nel senso che la dipartita di questo governo è stata parecchio rocambolesca, per certi versi inaspettata. Comunque, pronti al voto siamo sempre stati e lo siamo... Leggi su europa.today (Di giovedì 21 luglio 2022) 'Francamente non cidi arrivare alil prossimo 25, nel senso che la dipartita di questo governo è stata parecchio rocambolesca, per certi versi inaspettata. Comunque,alsempre stati e lo...

il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - lucianonobili : Tirato bene, non c’è che dire, tanto che ha fatto gol la Meloni. Bella pippa il tuo campione. - CarloCalenda : #Draghi voleva risposte chiare. Non mi pare che sin qui le abbia avute. Si conferma l’esistenza di una maggioranza… - AndreaMarano11 : Non sa niente; e pensa di sapere tutto. Ciò indica una chiara propensione per la carriera politica.… - folucar : RT @maurovanetti: Non vedo proprio che affarone sarebbe per Putin sostituire Draghi con Meloni. Fratelli d'Italia è il partito più atlantis… -