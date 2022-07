Mattarella scioglie le Camere: «Era l'ultima scelta, elezioni entro 70 giorni» (Di giovedì 21 luglio 2022) «Grazie per questo...Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato». Mario Draghi sorride sobrio e commosso, mentre metà emiciclo a Montecitorio lo applaude... Leggi su ilmattino (Di giovedì 21 luglio 2022) «Grazie per questo...Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato». Mario Draghi sorride sobrio e commosso, mentre metà emiciclo a Montecitorio lo applaude...

sebmes : Draghi non è stato sfiduciato. Se Mattarella respinge nuovamente le dimissioni il governo resta in carica con gli a… - fattoquotidiano : Alle venti e venti del Venti Luglio dello scioglimento più pazzo del mondo, c’è l’ultimo grottesco colpo di teatro… - FranAltomare : #Mattarella che scioglie le camere. Non nel senso in cui chiaramente avrebbe voluto. #crisigoverno - _Introducing_me : RT @FranAltomare: #Mattarella che scioglie le camere. Non nel senso in cui chiaramente avrebbe voluto. #crisigoverno - zazagab2 : RT @ilgiornale: 'Al #voto' entro 70 giorni', il Presidente della Repubblica #Mattarella ha annunciato lo scioglimento delle Camere: #elezio… -