LOL – CHI RIDE É FUORI: FEDEZ CONDUCE UNA PUNTATA SPECIALE CON ALCUNI EX CONCORRENTI (Di giovedì 21 luglio 2022) Martedì 19 luglio 2022, Prime Video Presents Italia 2022, ha presentato le novità che offrirà la piattaforma a pagamento. Tra queste novità troviamo anche LOL – Chi RIDE è FUORI, che andrà in onda durante il periodo natalizio. Proprio perché andrà in onda durante le feste, Amazon ha pensato di rinominarlo in LOL Xmas Special – Chi RIDE è FUORI e vedrà la conduzione di FEDEZ. Il cast di questa SPECIALE edizione sarà composto da ALCUNI veterani del format, essi sono Frank Matano, Maria Di Biase, Angelo Pintus, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo. Ci sarà anche Mara Maionchi. LOL Xmas Special – Chi RIDE è FUORI verrà condiviso sulla piattaforma Prime Video in una PUNTATA unica e il gioco avrà una durata di 4 ore e non ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 21 luglio 2022) Martedì 19 luglio 2022, Prime Video Presents Italia 2022, ha presentato le novità che offrirà la piattaforma a pagamento. Tra queste novità troviamo anche LOL – Chi, che andrà in onda durante il periodo natalizio. Proprio perché andrà in onda durante le feste, Amazon ha pensato di rinominarlo in LOL Xmas Special – Chie vedrà la conduzione di. Il cast di questaedizione sarà composto daveterani del format, essi sono Frank Matano, Maria Di Biase, Angelo Pintus, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo. Ci sarà anche Mara Maionchi. LOL Xmas Special – Chiverrà condiviso sulla piattaforma Prime Video in unaunica e il gioco avrà una durata di 4 ore e non ...

bubinoblog : LOL - CHI RIDE É FUORI: FEDEZ CONDUCE UNA PUNTATA SPECIALE CON ALCUNI EX CONCORRENTI - Kwaaibabatjie : @pietroraffa vabbè dai ma tu sei fuori concorso ... manco a #Zelig si sentivano comici così esilaranti !! #campione… - koosof : @minieggukkie jimin se ne farà una ragione, chi dorme non piglia pesci e lui ha dormito anche fin troppo lol - melxniall : @ajahhahahahahj ho uscito solo il viso e vengo cagata per chi seguo lol - jeff_barb : @SerieA_EN @juventusfcen LOL, ma chi e' che scrive qui ?! -