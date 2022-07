L’Equipe: “La Roma fa sul serio per Wijnaldum. C’è il sì del giocatore” (Di giovedì 21 luglio 2022) La Roma fa sul serio per Georginio Wijnaldum. Secondo L’Equipe la società giallorossa ha dato la priorità all’olandese del Psg anche se l’operazione finanziaria resta complessa. Il 31enne Wijnaldum (sotto contratto fino al 2024) non rientra nel progetto tecnico, nella scorsa stagione in 38 partite non è mai apparso in grado di apportare un valore aggiunto alla squadra. Inserito nella lista dei partenti dal duo Campos-Galtier, il nazionale olandese è oggetto di un corteggiamento da parte della Roma. Wijnaldum ha espresso il suo desiderio di andare alla Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Lafa sulper Georginio. Secondola società giallorossa ha dato la priorità all’olandese del Psg anche se l’operazione finanziaria resta complessa. Il 31enne(sotto contratto fino al 2024) non rientra nel progetto tecnico, nella scorsa stagione in 38 partite non è mai apparso in grado di apportare un valore aggiunto alla squadra. Inserito nella lista dei partenti dal duo Campos-Galtier, il nazionale olandese è oggetto di un corteggiamento da parte dellaha espresso il suo desiderio di andare alla. SportFace.

