Lascia la figlia di un anno da sola per 6 giorni: quando torna la trova morta (Di giovedì 21 luglio 2022) Ha Lasciato per sei giorni la sua bambina di un anno e mezzo da sola a casa a Milano per raggiungere il compagno in provincia di Bergamo e quando è tornata, ieri mattina, l'ha trovata morta. La donna, 37 anni, è stata fermata con... Leggi su today (Di giovedì 21 luglio 2022) Hato per seila sua bambina di une mezzo daa casa a Milano per raggiungere il compagno in provincia di Bergamo eta, ieri mattina, l'hata. La donna, 37 anni, è stata fermata con...

