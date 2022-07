La strada del silenzio anticipazioni: chi è il vero orchestratore e mandante del sequestro? Tutta la verità (Di giovedì 21 luglio 2022) I bambini sono ancora prigionieri ed è passato quasi un mese senza che le forze dell’ordine abbiano fatto dei passi in avanti. Tutto ruota adesso intorno al supermercato dove sono stati acquistati i vestiti che indossava l’autista dello scuolabus ucciso. Uno dei rapitori ha lasciato il carrello senza finire la sua spesa, sarà rintracciato? Lo scopriamo con le anticipazioni per la terza puntata de La strada del silenzio che ci aspetta il prossimo mercoledì su Canale 5. Come sempre, anche mercoledì prossimo, il 27 luglio 2022, vedremo ben tre episodi della serie greca che non ha brillato per ascolti in questa caldissima estate di Canale 5 dove le nuove proposte a quanto pare, non attirano l’attenzione del pubblico… Ma vediamo adesso la trama della terza puntata de La strada del silenzio che ci aspetta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 21 luglio 2022) I bambini sono ancora prigionieri ed è passato quasi un mese senza che le forze dell’ordine abbiano fatto dei passi in avanti. Tutto ruota adesso intorno al supermercato dove sono stati acquistati i vestiti che indossava l’autista dello scuolabus ucciso. Uno dei rapitori ha lasciato il carrello senza finire la sua spesa, sarà rintracciato? Lo scopriamo con leper la terza puntata de Ladelche ci aspetta il prossimo mercoledì su Canale 5. Come sempre, anche mercoledì prossimo, il 27 luglio 2022, vedremo ben tre episodi della serie greca che non ha brillato per ascolti in questa caldissima estate di Canale 5 dove le nuove proposte a quanto pare, non attirano l’attenzione del pubblico… Ma vediamo adesso la trama della terza puntata de Ladelche ci aspetta ...

