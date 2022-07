La portavoce di Lavrov: "Gli attacchi ucraini puntano all'incidente nucleare" (Di giovedì 21 luglio 2022) "Gli attacchi dell'esercito ucraino ai siti nucleari mostrano l'intenzione di creare le condizioni per un disastro nucleare in Europa". Lo ha affermato oggi la portavoce del ministero degli Esteri ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) "Glidell'esercito ucraino ai siti nucleari mostrano l'intenzione di creare le condizioni per un disastroin Europa". Lo ha affermato oggi ladel ministero degli Esteri ...

