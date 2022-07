La polemica di Enrico Mentana per la pubblicità prima del suo Tg (Di giovedì 21 luglio 2022) E, tra questi, non può certo mancare il Tg La7 di Enrico Mentana , da sempre in prima linea soprattutto quando si tratta di maratone. Ma il conduttore sembra non aver gradito ciò che è accaduto ... Leggi su libero (Di giovedì 21 luglio 2022) E, tra questi, non può certo mancare il Tg La7 di, da sempre inlinea soprattutto quando si tratta di maratone. Ma il conduttore sembra non aver gradito ciò che è accaduto ...

LiberoMagazine_ : Ieri sera #EnricoMentana ha espresso tutta la sua indignazione per la lunga interruzione del #tgla7 a causa della p… - EraldoFR : 'Chi picchia i fascisti fa bene'. Un post di Rossi apre la polemica - Cronaca - - Imbruttito2 : @FabioLisci @Enrico_G_60 @chiccotesta Senti, non per fare polemica, ma questa risposta da perfettino… Ho chiesto qu… - LauraCalosso : Verona, 13 luglio, dottor Enrico Polati al TG. Tornano casi covid con #polmonite grave, ma “su 7 ricoverati in… - spinellibarrile : @Enrico__Costa A me tutta sta polemica mi pare una roba da finte verginelle con l'indignazione facile. Non si cambia così la giustizia. -