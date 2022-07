LampadeViventi : @SavioManzone Bisognerebbe trovare un equilibrio tra la giusta distanza imposta dal ruolo e un cuore aperto come qu… - xbox_series : Recensione rapida avevo anni fa' il primo monitor g stoey 4k ora questo l'ho dovuto prendere perche' e' l'unico mod… - GeneraliItalia : ?? Proteggere il tuo mondo di affetti è sempre la scelta giusta. ?? Oggi farla è ancora più semplice perché sottoscr… - Giuseppere8Re : @_Tomteller_ Errore di traduzione. La parola giusta era “distanza” - UnTemaAlGiorno : RT @aruci_9: Cosa è #unoSpazio ? La giusta distanza di libertà che ognuno deve avere nel rispetto reciproco -

Internazionale

... in cui i personaggi sono nella maggior parte dei casi a(fa eccezione quando si menano), ... Fare la cosa, anche e soprattutto quando non è la più conveniente. Il resto del film ...L'Amministrazione è andata avanti per la sua strada che, secondo il consigliere Libero Gioveni , forse non è esattamente quella. L'esponente di Fratelli d'Italia ritiene infatti, adi ... La giusta distanza la storica "voce" di "Ok, il prezzo è giusto" , il programma cult condotto proprio dalla Zanicchi per tredici anni, circa 3000 puntate, dal 7 gennaio 1987 fino al 30 giugno 2000: "Come stai - l'ha sa ...