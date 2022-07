La caduta del governo scuote i mercati. Spread in rialzo (230 punti) e rendimenti oltre il tasso dei titoli greci, piazza Affari in calo di oltre 2% (Di giovedì 21 luglio 2022) Forte calo per la Borsa di Milano, che dopo l’apertura a -1,83% è scivolata al -2,2% mentre il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha annunciato alla Camera che si recherà dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Tensione anche sullo Spread tra Btp e Bund tedeschi, che si attesta a 230 punti base rispetto alla chiusura di ieri, dopo la crisi di governo, a 212. A preoccupare il rendimento del decennale italiano, che sale al 3,56%, oltre il tasso dei titoli greci (3,48%). A piazza Affari male le banche, con Unicredit (-5,2%), Bper (-4,7%),Intesa (-4%), Banco Bpm (-3,5%). Andamento negativo anche per Tim e Enel (-3,3%). Le Borse europee, dopo un’apertura in lieve calo, migliorano il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Forteper la Borsa di Milano, che dopo l’apertura a -1,83% è scivolata al -2,2% mentre il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha annunciato alla Camera che si recherà dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Tensione anche sullotra Btp e Bund tedeschi, che si attesta a 230base rispetto alla chiusura di ieri, dopo la crisi di, a 212. A preoccupare il rendimento del decennale italiano, che sale al 3,56%,ildei(3,48%). Amale le banche, con Unicredit (-5,2%), Bper (-4,7%),Intesa (-4%), Banco Bpm (-3,5%). Andamento negativo anche per Tim e Enel (-3,3%). Le Borse europee, dopo un’apertura in lieve, migliorano il ...

