Governo: Draghi, 'vado da Mattarella a comunicare mie scelte' (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Chiedo di sospendere la seduta perché sto recandomi dal Presidente della Repubblica per comunicargli le mie determinazioni". Così il premier Mario Draghi in Aula a Montecitorio. Il presidente della Camera Roberto Fico, che ha domandato a Draghi di quanto tempo avesse bisogno, ha dunque sospeso la seduta fino a mezzogiorno. Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Chiedo di sospendere la seduta perché sto recandomi dal Presidente della Repubblica per comunicargli le mie determinazioni". Così il premier Marioin Aula a Montecitorio. Il presidente della Camera Roberto Fico, che ha domandato adi quanto tempo avesse bisogno, ha dunque sospeso la seduta fino a mezzogiorno.

