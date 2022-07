Gli Ogm artificiali sono niente in confronto a quelli prodotti dalla natura (Di giovedì 21 luglio 2022) Ogni tanto la natura provvede a schiarire le idee ai suoi pretesi difensori. In un documento di FederBio dedicato alle coltivazioni Ogm, leggiamo che “un organismo geneticamente modificato (o Ogm o ‘transgenico’) è un essere vivente (pianta o animale) il cui patrimonio genetico è stato cambiato, eliminando o aggiungendo geni con tecniche di manipolazione genetica. Queste tecniche permettono di mescolare geni provenienti da specie diverse: geni animali in batteri e piante o viceversa”; poche righe più sotto, leggiamo anche che “i batteri, le piante e gli animali modificati geneticamente non avrebbero assolutamente potuto svilupparsi in natura”. Ora, sebbene la definizione data di Ogm sia passabile, pensare che questi organismi siano un tipico prodotto della tecnologia umana, tanto che essi non potrebbero “svilupparsi in natura”, è ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 21 luglio 2022) Ogni tanto laprovvede a schiarire le idee ai suoi pretesi difensori. In un documento di FederBio dedicato alle coltivazioni Ogm, leggiamo che “un organismo geneticamente modificato (o Ogm o ‘transgenico’) è un essere vivente (pianta o animale) il cui patrimonio genetico è stato cambiato, eliminando o aggiungendo geni con tecniche di manipolazione genetica. Queste tecniche permettono di mescolare geni provenienti da specie diverse: geni animali in batteri e piante o viceversa”; poche righe più sotto, leggiamo anche che “i batteri, le piante e gli animali modificati geneticamente non avrebbero assolutamente potuto svilupparsi in”. Ora, sebbene la definizione data di Ogm sia passabile, pensare che questi organismi siano un tipico prodotto della tecnologia umana, tanto che essi non potrebbero “svilupparsi in”, è ...

Presentato il XIV Festival 'Percorsi Teatrali' ... per poi sfruttarle seminando varietà ogm ad alto rendimento e facendo uso smodato di pesticidi, rischiando però di "contaminare" gli appezzamenti vicini. Visioni del mondo opposte " da un lato il ... CARLO SALVAN ALLA GUIDA DEL CONSORZIO AGRARIO NORDEST. Obiettivi verso i quali gli imprenditori guardano con grande attesa e fiducia " aggiunge ...la cerealicoltura e l'indotto una serie di certificazioni che coinvolgono modelli ecosostenibili dall'ogm ... Rolling Stone Italia 'Filorosso' talk d'estate senza risse ma con gli stessi ascolti